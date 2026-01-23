NJPW | Possibile approdo di Tommaso Ciampa dopo l’addio alla WWE

Dopo l’addio alla WWE, Tommaso Ciampa potrebbe approdare in NJPW. L’ex wrestler, dopo aver concluso una carriera di dieci anni nella federazione americana, ha annunciato la fine del suo contratto e ha espresso disponibilità per nuovi impegni nel mondo del wrestling internazionale. La sua possibile transizione in NJPW suscita interesse tra gli appassionati, che attendono aggiornamenti su un eventuale nuovo percorso nel circuito giapponese.

Nei giorni scorsi Tommaso Ciampa ha ufficializzato la sua uscita dalla WWE allo scadere del contratto, una notizia che era nell’aria da tempo e che il diretto interessato ha confermato con un lungo post di ringraziamento chiudendo una parentesi della sua carriera durata 10 anni, ma promettendo che ha ancora altri 10 anni di fronte a sè e si è detto disponibile per booking indipendenti, firmacopie e altri eventi simili. Immediatamente in molti tra addetti ai lavori e fan hanno ipotizzato un futuro in AEW dove lo aspetterebbero tanti potenziali dream match, ma la realtà potrebbe essere diversa stando alle ultime indiscrezioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

