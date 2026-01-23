È stato diffuso un appello per la scomparsa di Nicola Montone, 60 anni, residente a Ciampino (RM), che manca da casa dal 19 gennaio 2026. Sono in corso ricerche in tutto il Lazio. Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare fonti ufficiali e di considerare l’abbonamento a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È stato diffuso un appello per la ricerca di Nicola Montone, 60 anni, indicato come scomparso da Ciampino (RM) il 19 gennaio 2026. L’avviso è rilanciato dall’ Associazione Penelope e invita chiunque possa fornire elementi utili a contattare immediatamente i recapiti indicati. Identikit e segni particolari. Secondo le informazioni diffuse, Nicola Montone è alto 1,75 metri, pesa circa 80 kg, ha corporatura grossa, capelli brizzolati e occhi verdi. Viene inoltre segnalata la presenza di cicatrici sulle braccia. Come era vestito e cosa aveva con sé. Al momento dell’allontanamento, Nicola Montone indossava un giubbotto grigio e aveva con sé ciabatte e un ombrello. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nicola, 70 anni, manca da casa dallo scorso 19 gennaio. Ricerche in tutto il Lazio

Manca da casa ormai da cinque giorni: l’appello per avere notizie di Federica. Ricerche in tutto il LazioDa cinque giorni, Federica Torzullo, 41 anni, risulta scomparsa da Anguillara Sabazia, nel Lazio.

Leggi anche: Giorgia, 15 anni, non da più sue notizie dallo scorso 22 novembre: l’appello dell’associazione Penelope Lazio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Nicola, 70 anni, manca da casa dallo scorso 19 gennaio. Ricerche in tutto il Lazio.

Nicola Maresca aveva 61 anni, era responsabile dello stazio di fronte all’Harry’s Bar a Venezia. Si era ammalato di leucemia. Il cordoglio dei colleghi, il dolore della famiglia. L’ultimo saluto nella sala del Commiato a San Michele - facebook.com facebook