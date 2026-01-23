Nel 2001, New Balance presentò la 991, una sneaker che sembrava una semplice aggiunta alla sua gamma. Dopo 25 anni, il brand ha deciso di rilanciare questo modello, noto nel mondo della moda per la sua qualità e stile senza tempo. Questa riapparizione sottolinea l'importanza di un design classico rivisitato, capace di mantenere intatto il suo fascino nel tempo e di adattarsi alle tendenze moderne.

Nel 2001 New Balance fece qualcosa di radicale: il marchio di sportswear di Boston svelò la 991. Sulla carta era solo un’altra sneaker. In realtà, finì per diventare una creatura completamente diversa. «Essendo parte della serie 99X, la 991 era destinata fin dall’inizio ad avere un DNA prestazionale», afferma Samuel Pearce, senior creative design manager di New Balance Made in UK. «È stata la prima scarpa a presentare l’ammortizzazione Abzorb visibile sia nel tallone sia nell’avampiede, offrendo maggiore comfort e assorbimento degli urti». Se la 990 – il suo predecessore – aveva tutto ciò che ci si aspetta da una scarpa sportiva tradizionale, la 991 ne addolciva l’estetica complessiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - New Balance ha rilanciato la sneaker preferita dal mondo della moda dopo 25 anni

New Balance lancia (quasi in silenzio) la nuova sneaker low-profile che gli insider stanno già cercandoNew Balance presenta una nuova sneaker low-profile, pensata per chi apprezza stile e comfort senza eccessi.

