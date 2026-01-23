Neve in arrivo in provincia di Sondrio | fiocchi su venue olimpiche e in parte fondovalle

Nella provincia di Sondrio è prevista un’imminente nevicata, con i primi fiocchi che interesseranno già oggi pomeriggio e sera le aree di alta quota. Le località di Bormio e Livigno, già note per le venue olimpiche, riceveranno accumuli significativi, contribuendo a un miglioramento delle condizioni invernali nella regione. La situazione si presenta stabile, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

La provincia di Sondrio si prepara a un immediato ritorno della neve. I primi fiocchi interesseranno già oggi pomeriggio e sera le località di alta quota, con accumuli significativi sulle montagne e, in particolare, nelle venue olimpiche di Bormio e Livigno, dove ci si augura che la coltre bianca.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Neve in Toscana: fiocchi in arrivo. Temperature verso il crollo

Neve in provincia di Prato: la situazione e l’allerta, fiocchi bianchi a quote basse nei paesiA partire dal 5 gennaio 2026, le temperature in provincia di Prato sono in diminuzione a causa di una perturbazione che ha portato precipitazioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Neve abbondante e mareggiate estreme, duplice attacco meteo all’Italia: cosa succede; Bollettino neve, le previsioni in Italia: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni; Neve, freddo e gelate in arrivo: dove e quando. Le previsioni meteo in Lombardia; Maltempo in arrivo nel fine settimana, neve fino in pianura.

Meteo Neve: è in arrivo fino in Pianura; ecco la Mappa e le Città coinvolteLa mappa della neve: le zone a rischio e le città Secondo gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Caldolo, tra la serata di Venerdì 23 Gennaio e le prime ore di Sabato 24 Gennaio, le aree dove la neve ... ilmeteo.it

Neve in arrivo al Nord: da venerdì fiocchi anche in pianuraNeve in arrivo al Nord, anche a quote basse. Da oggi, venerdì 23 gennaio si attendono fiocchi pure in pianura soprattutto tra Cuneese e Torinese. meteo.it

Meteo Neve: è in arrivo fino in Pianura; ecco la Mappa e le Città coinvolte facebook

Perturbazioni in arrivo, anche la #neve x.com