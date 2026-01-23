Neve a Milano le previsioni meteo annunciano la prima nevicata dell' anno in città

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, le previsioni meteo indicano la possibilità della prima nevicata del 2026 a Milano. Dopo un pomeriggio con pioggia, il calo delle temperature potrebbe favorire la formazione dei primi fiocchi durante le ore notturne. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo e di adottare eventuali precauzioni per il traffico e la mobilità in città.

Leggi anche: È arrivata la prima neve in Liguria: ecco dove, le previsioni meteo Neve a Milano per le Olimpiadi? In arrivo la svolta meteo: ecco cosa dicono le previsioniA poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, cresce l'interesse per le condizioni meteorologiche. Mancano due settimane all'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ma sulle montagne ampezzane la neve naturale continua a scarseggiare. A Cortina d'Ampezzo e nelle altre località olimpiche il paesaggio resta in gran parte privo di neve

