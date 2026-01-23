Neve a Milano le previsioni meteo annunciano la prima nevicata dell' anno in città

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, le previsioni meteo indicano la possibilità della prima nevicata del 2026 a Milano. Dopo un pomeriggio con pioggia, il calo delle temperature potrebbe favorire la formazione dei primi fiocchi durante le ore notturne. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo e di adottare eventuali precauzioni per il traffico e la mobilità in città.

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennai, su Milano potrebbe cadere la prima neve del 2026. Le previsioni meteo sembrano tutte puntare nella stessa direzione: dopo un pomeriggio e una serata con pioggia, il calo delle temperature notturne potrebbe portare i primi fiocchi.Le previsioni meteo.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

