Netflix svela le uscite italiane 2026 | debutta Elodie torna Zerocalcare

Netflix ha annunciato le prossime uscite italiane del 2026 durante l’evento “What Next?”. Tra le novità, debutta Elodie, mentre torna Zerocalcare, confermando l’attenzione verso contenuti locali di qualità. Queste novità testimoniano l’impegno della piattaforma nel proporre una programmazione diversificata e in linea con gli interessi del pubblico italiano.

Netflix, l’impero dello streaming, ha svelato alcune uscite italiane del 2026 all’evento “What Next?”. Tra film e serie tv, l’Italia giocherà un ruolo fondamentale. Sbarcheranno titoli interessanti sui nostri piccoli schermi. Il mese di gennaio riserva ancora qualche sorpresa, con l’uscita della quarta stagione della serie Bridgerton. Il nuovo anno del colosso è iniziato con l’atteso finale di Stranger Things. Dopo dieci anni, infatti, la serie si è conclusa tra le lacrime dei fan e la lotta per non imbattersi in spoiler. Un timbro tutto italiano è già uscito: “Fabrizio Corona: io sono notizia”, la docuserie che simboleggia l’ultimo gradino del successo di Falsissimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Netflix punta sulle produzioni italiane e i grandi nomi: da Elodie a Zerocalcare, i film e le serie in uscita nel 2026Netflix rafforza la propria offerta con nuove produzioni italiane e grandi nomi del panorama artistico, tra cui Elodie e Zerocalcare.

