Neres starà fuori parecchio tempo per questo il Napoli ha virato sui trequartisti nel mercato Ugolini

Il Napoli sta considerando diverse soluzioni dopo l'infortunio di David Neres, che potrebbe richiedere un intervento chirurgico e un'assenza di almeno due mesi. In assenza del brasiliano, la società sta puntando sui trequartisti presenti in rosa, valutando le opzioni per mantenere il livello offensivo della squadra durante il suo recupero. La situazione richiede attenzione e rassicurazioni, in modo da garantire continuità alle prestazioni del reparto offensivo.

Il Napoli sta valutando le condizioni di David Neres, infortunatosi al tendine della caviglia; il brasiliano potrebbe anche optare per un intervento chirurgico e star fuori diverso tempo, almeno due mesi. Intanto, domenica alle 18 gli azzurri giocheranno contro la Juventus in trasferta. Le condizioni di Neres e gli altri infortunati del Napoli. L’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini ha dichiarato: « C’è un problema al tendine della caviglia sinistra; stanno ultimando ulteriori accertamenti. C’è la possibilità che la situazione venga risolta con un intervento chirurgico, ma al momento non c’è nessun comunicato ufficiale, stanno facendo tutte le opportune valutazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Infortunio Neres, l’esito degli esami: le condizioni del brasiliano e quanto starà fuori. Comunicato ufficialeEcco le ultime novità sull’infortunio di Neres: sono stati resi noti gli esiti degli esami medici, che chiariscono le condizioni dell’attaccante brasiliano e il periodo di assenza previsto.

Neres e Lang sempre più al centro del Napoli Per @edoardo.testoni il merito è anche di Conte

Napoli, caso Neres: il brasiliano potrebbe restare fuori anche tre mesi!Gli infortuni e il Napoli, un binomio che in questa stagione si è fatto davvero importante, continuo e ingombrate. Antonio Conte è andato incontro a diverse problematiche legate alla tenuta dei suoi ... fantacalcio.it

GAZZETTA - Neres rischia un intervento: potrebbe stare fuori tre mesiNon c'è pace per Antonio Conte e il suo Napoli. David Neres, il calciatore più in forma degli azzurri, si è infatti fatto male e i tempi di recupero non saranno brevi. Il brasiliano ha infatti subito ... msn.com

Giovedì alquanto movimento in casa Napoli, con la notizia che Neres potrebbe stare fuori per circa due mesi, la partenza, dopo soltanto sei mesi in azzurro, di Lucca e Lang, entrambi ceduti in prestito con diritto di riscatto rispettivamente al Nottingham Forest e - facebook.com facebook

Ansia totale in casa #Napoli per le condizioni di David #Neres: l'esterno brasiliano rischia seriamente l'operazione per un problema tendineo alla caviglia e un conseguente stop di tre mesi che lo taglierebbe fuori dai big match contro #Juventus e #Chelse x.com