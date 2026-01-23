Il Napoli sta monitorando le condizioni di David Neres, infortunatosi al tendine della caviglia. Il giocatore brasiliano potrebbe decidere di sottoporsi a un intervento chirurgico, con un'assenza prevista di almeno due mesi. Questa situazione potrebbe portare a variazioni nelle scelte di formazione, inclusa la possibile convocazione di Mazzocchi contro la Juventus.

Il Napoli sta valutando le condizioni di David Neres, infortunatosi al tendine della caviglia; il brasiliano potrebbe anche optare per un intervento chirurgico e star fuori diverso tempo, almeno due mesi. Intanto, domenica alle 18 gli azzurri giocheranno contro la Juventus in trasferta. Le condizioni di Neres e gli altri infortunati del Napoli. L’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini ha dichiarato: « C’è un problema al tendine della caviglia sinistra; stanno ultimando ulteriori accertamenti. C’è la possibilità che la situazione venga risolta con un intervento chirurgico, ma al momento non c’è nessun comunicato ufficiale, stanno facendo tutte le opportune valutazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres starà fuori parecchio tempo, non è da escludere Mazzocchi contro la Juventus (Ugolini)

Neres starà fuori parecchio tempo, per questo il Napoli ha virato sui trequartisti nel mercato (Ugolini)Il Napoli sta considerando diverse soluzioni dopo l'infortunio di David Neres, che potrebbe richiedere un intervento chirurgico e un'assenza di almeno due mesi.

Infortunio Neres, l’esito degli esami: le condizioni del brasiliano e quanto starà fuori. Comunicato ufficialeEcco le ultime novità sull’infortunio di Neres: sono stati resi noti gli esiti degli esami medici, che chiariscono le condizioni dell’attaccante brasiliano e il periodo di assenza previsto.

