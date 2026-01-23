NCIS | il franchise ottiene la fiducia di Paramount e tornerà con tre serie nella prossima stagione

Il franchise NCIS riceve conferma da Paramount per la prossima stagione, con il rinnovo dello show originale e di due spinoff recenti. La decisione testimonia la costante fiducia nel format, che continuerà a proporre nuove puntate e storie legate al mondo delle forze dell’ordine. La programmazione manterrà il suo spazio stabile nel palinsesto, offrendo agli spettatori una presenza consolidata nel genere crime e investigativo.

Il network americano ha annunciato ufficialmente il rinnovo dello show originale e di due degli spinoff realizzati negli ultimi anni. Il franchise di NCIS non sembra destinato a dire addio ai fan molto presto: CBS ha annunciato il rinnovo della serie originale e di due degli spinoff. A tornare sugli schermi saranno infatti anche NCIS: Origins e NCIS: Sydney. I rinnovi annunciati da Paramount Grazie alla scelta compiuta dal network, NCIS - Unità anticrimine tornerà così per la stagione 24 sugli schermi televisivi, lo spinoff prequel per la terza, e il progetto ambientato in Australia per un quarto ciclo di episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

