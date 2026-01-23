Nasce la nuova commissione Affari istituzionali e Centenario | Bruni eletto presidente
È stata costituita ufficialmente la nuova commissione consiliare Affari istituzionali e Centenario del Comune di Latina. In occasione di questa fase, Bruni è stato eletto presidente, segnando un passo importante per l’attività istituzionale del consiglio comunale. La commissione si concentrerà su questioni legate alla gestione delle istituzioni e alle celebrazioni del centenario, contribuendo allo sviluppo della comunità locale.
Ha preso ufficialmente avvio la nuova commissione consiliare Affari istituzionali e Centenario in seno al Consiglio comunale di Latina. Stamattina si è svolta la prima seduta di insediamento, che ha visto l’elezione all’unanimità a presidente dell’organo consiliare del capogruppo di Fratelli.🔗 Leggi su Latinatoday.it
