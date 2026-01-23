È stato istituito un nuovo organismo, la Consulta “Argento”, dedicato alla Terza Età. La decisione nasce dall’aumento della popolazione anziana e dalla necessità di tutelare i loro interessi, soprattutto in relazione alle crescenti truffe e rischi. La Consulta si propone di favorire il dialogo tra le istituzioni e le persone anziane, promuovendo iniziative per il benessere e la tutela di questa fascia della popolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione e del preoccupante incremento delle truffe ai danni delle persone anziane, l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per la costituzione di una Consulta dedicata alla Terza Età. La nuova Consulta “Argento” avrà il compito di esaminare e approfondire tutte le problematiche attinenti al mondo degli anziani, promuovendo iniziative di tutela, prevenzione e inclusione sociale, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, del benessere, dell’assistenza e della qualità della vita. L’organismo sarà un luogo di confronto e partecipazione attiva e vedrà il coinvolgimento di associazioni, enti del terzo settore e istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio e possono offrire un contributo concreto e qualificato grazie alla propria esperienza e competenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nasce la Consulta “Argento” dedicata alla Terza Età

Anziani, Schifani incontra la Comunità di Sant’Egidio a Catania: apertura a una legge dedicata alla terza etàIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha partecipato a Catania a un pranzo sociale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, incontrando gli anziani locali.

A Cellamare nasce “Meraviglioso…insieme a te”: attività gratuite per la terza e libera etàA Cellamare nasce “Meraviglioso…insieme a te”, un progetto dedicato alla terza e libera età con attività gratuite come arte, fotografia, balli, canto, giochi da tavolo e passeggiate sociali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Villaurbana, nasce la Consulta dei Fili D'ArgentoNasce a Villaurbana la Consulta Dei Fili d’Argento, uno strumento che vuole essere un tramite tra gli anziani del paese e gli organi di governo. Obiettivo della Consulta quello di diffondere una ... unionesarda.it

Nella prossima seduta del Consiglio Comunale, in programma giovedì, verrà costituita la nuova Consulta Locale Giovani Un passo importante che nasce dall’entusiasmo, dall’energia e dalla volontà dei giovani di es - facebook.com facebook