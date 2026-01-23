Nasce il Piccolo Festival di Politica e Impegno un nuovo spazio di riflessione civile

Nasce a Sondrio il Piccolo Festival di Politica e Impegno, un nuovo spazio dedicato alla riflessione civile e al confronto sui temi politici. Promosso dalla Provincia di Sondrio in collaborazione con la Società Economica Valtellinese, il festival propone una serie di incontri pubblici volti ad approfondire il ruolo e il significato della politica nel contesto attuale. Un’occasione per dialogare e condividere idee in modo aperto e partecipato.

Tre incontri a Sondrio per rilanciare partecipazione e responsabilità civica pensati dalla Provincia e da SEV. Menegola: "Spazio di riflessione ampio capace di formare pensiero e dibattito" Un nuovo spazio di riflessione sul significato autentico della politica prende forma a Sondrio. La Provincia di Sondrio, in collaborazione con la Società Economica Valtellinese (SEV), lancia la prima edizione del Piccolo Festival di Politica e Impegno, un ciclo di incontri pubblici pensato per riportare al centro il valore dell'impegno, della partecipazione e della parola "politica" intesa come cura della comunità.

