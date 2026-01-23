Narni Sergio Bruschini | Impegno su tutti i fronti Spesso devo scontrarmi con inerzie e silenzi

Sergio Bruschini, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Narni, sottolinea l'importanza di un impegno costante per la città. Affronta sfide legate a inerzie e silenzi, ribadendo che servire Narni implica ascoltare i cittadini e agire con determinazione. La sua presenza testimonia la volontà di contribuire al progresso locale attraverso un dialogo diretto e responsabile.

"Servire la città significa metterci la faccia, ascoltare la gente e agire con coraggio". A parlare è Sergio Bruschini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. "Ho scelto - continua - di impegnarmi non per consuetudine politica, ma per passione civica. Il mio obiettivo è sempre stato.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Narni, Sergio Bruschini: “Il 2026 per i cittadini comincia con l'aumento di numerose imposte"Il Comune di Narni ha annunciato un incremento delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie, comprese le insegne, a partire dal 2026.

Bruschini: Dal 2020 chiuse 57 imprese, mancano azioni di sviluppo. Il consigliere di Forza Italia critico con l’amministrazione LucarelliDopo quattro anni di amministrazione Lucarelli, Narni è una città ferma, senza una visione, senza coraggio e senza una strategia reale di sviluppo. Tante occasioni mancate e una città sempre più in ... corrieredellumbria.it

