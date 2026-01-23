Napoli, 23 gennaio 2026 – La possibile cessione di Lorenzo Lucca e Noa Lang potrebbe favorire alcune operazioni di mercato e alleggerire la rosa, considerando che entrambi sono ormai marginali nel progetto. Tuttavia, la notizia negativa riguarda l’infortunio di David Neres, che, a causa di un grave problema alla caviglia, rischia di rimanere fuori a lungo, incidendo sulla strategia di Antonio Conte.

Napoli, 23 gennaio 2026 - La doppia buona notizia per le imminenti cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, buone a sbloccare il mercato a saldo zero e a liberare la rosa di due giocatori di fatto mai totalmente nel progetto, ma la pessima nuova dal fronte infermeria che riguarda David Neres, l'uomo in più di Antonio Conte a partire dalla rivoluzione di novembre che rischia di fermarsi a lungo per un guaio alla caviglia ben più grave di quanto inizialmente preventivato. Il punto sulle uscite e sulle entrate: via Lucca e Lang, dentro Giovane. Le cifre. Partendo dalle note liete, sembrano ormai cosa fatta gli addii di due giocatori costati 67 milioni tra parte fissa e bonus, escludendo le percentuali sulle future rivendite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, via Lang e Lucca e dentro Giovane. Ma l'infortunio di Neres agita il mercato

Calciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca, dentro Giovane, ma non finisce qui! I prossimi obiettiviIl calciomercato del Napoli si muove con decisione: dopo aver ceduto Lang e Lucca, la squadra si rafforza con l’arrivo di un giovane talento.

Il Napoli difficilmente cederà Lang dopo l’infortunio di Neres, ma tiene d’occhio Chiesa e LookmanIl Napoli è improbabile che venda Noa Lang nel mercato invernale, considerando l’infortunio di Neres avvenuto nella recente partita contro la Lazio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Napoli, vicina la partenza di due attaccanti: cosa può accadere ora; Calciomercato Napoli, Lucca e Lang via prima della Juventus: si chiude per Giovane e Maldini; Certi giocatori non utilizzati, è chiaro che abbiamo bisogno di ricambi: il Napoli scarica Lang e…; Napoli, salutano Lucca e Lang. Arriva Giovane: affare da 20 milioni.

Calciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca, dentro Giovane, ma non finisce qui! I prossimi obiettiviCalciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca, dentro Giovane, ma non finisce qui! Ecco i prossimi obiettivi per gennaio Un giovedì di autentici fuochi d’artificio ha acceso il mercato del ... calcionews24.com

Napoli, Lang e Lucca via: spunta una terza cessione a sorpresa. ADL accontenta Conte, chi arrivaGli infortuni di Rrahmani e Politano hanno fatto scattare l'allarme: Lang e Lucca (ma non solo) vicinissimi all'addio, così può decollare il mercato del Napoli. sport.virgilio.it

Il Napoli mette nel mirino due vecchie conoscenze dopo le partenze di Lang e Lucca facebook

Le partenze di #Lucca e #Lang liberano risorse per il #Napoli. Arriva #Giovane dal Verona e c’è spazio anche per un altro rinforzo restano al saldo zero del mercato ( #gds) x.com