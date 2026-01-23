Napoli un ritorno a sorpresa entro fine gennaio Cammaroto dichiarò | Può prendere il posto di Marianucci

Napoli si prepara a tornare in campo entro fine gennaio, con possibili novità in rosa. Cammaroto ha dichiarato che un nuovo giocatore potrebbe sostituire Marianucci, rafforzando la squadra di Antonio Conte. La società lavora per individuare gli innesti necessari, con l’obiettivo di migliorare la rosa e affrontare con maggiore efficacia la seconda parte di stagione.

Il Napoli prepara le proprie strategie per il mercato di gennaio, consapevole che la rosa di Antonio Conte ha bisogno di ulteriori innesti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. La priorità assoluta, in casa azzurra, è rinforzare l’attacco ed eventualmente il centrocampo. Parallelamente, in casa Napoli prende quota una pista a sorpresa: il ritorno di Sebastiano Luperto. Il difensore, oggi al Cagliari, è un profilo noto alla piazza e apprezzato per affidabilità e conoscenza del campionato. Come rivelato da Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine.com qualche settimana fa, il club potrebbe valutare la possibilità di riportare l’ex azzurro a Castel Volturno, soprattutto in caso di partenza di Luca Marianucci, il giovane difensore che potrebbe lasciare spazio proprio a Luperto: “Per quanto riguarda le cessioni, occhio anche a Marianucci, se dovesse uscire il Napoli starebbe valutando un quinto non ingombrante che sarebbe Luperto del Cagliari”.🔗 Leggi su Dailynews24.it

La città dei vivi arriva al Bellini: il ritorno a Napoli della regista Ivonne CapeceDall'ominimo romanzo choc di Nicola Lagioia a un teatro che non fa sconti: in scena la cronaca nera che scuote le coscienze. In scena dal 27 gennaio, lo spettacolo si ispira all'omicidio di Luca Varan ... napolitoday.it

Napoli, nel mirino una vecchia conoscenza di serie ANel mercato di Gennaio, il mirino del Napoli è caduto su una vecchia conoscenza. Dan Ndoye, ex attaccante del club partenopeo, potrebbe essere coinvolto nelle trattative con il Nottingham Forest. dailynews24.it

RITORNA! La Guerri Napoli è pronta a riaccogliere Leonardo Totè, centro partito in estate per approdare all'Olimpia Milano: c'è la fumata bianca per il ritorno... https://sportando.basketball/guerri-napoli-ci-siamo-per-il-ritorno-di-leonardo-tote/ - facebook.com facebook

Juventus-Napoli: Conceicao verso il ritorno da titolare Come affermato dal Corriere dello Sport, l'impressione è che Spalletti scheri il portoghese titolare per la sfida contro gli azzurri A farne le spese, in tal caso, sarà Miretti #Juventus #Conceicao #Sp x.com