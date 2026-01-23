napoli scatenato tentativo per cambiaghi

Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, prosegue le operazioni di mercato per rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore. Tra le possibili trattative, si segnala un interesse per il giocatore Cambiaghi, mentre la squadra lavora per completare il proprio organico in vista della prossima stagione. La società monitora attentamente le opportunità per garantire un profilo adeguato alle esigenze tecniche e strategiche del team.

"> Il Napoli continua a muoversi sul mercato per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Verona per Giovane, il club azzurro valuta nuovi innesti offensivi e guarda con attenzione alla corsia di sinistra. Tra i profili monitorati c’è Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha inserito il classe 2000 nella propria lista di obiettivi, pur consapevole delle difficoltà dell’operazione. L’intenzione è quella di rinforzare il reparto offensivo con un esterno in grado di garantire corsa, intensità e soluzioni tattiche diverse, caratteristiche che Cambiaghi ha mostrato con continuità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

