Napoli nuovo brand sulla manica della maglia da gioco | l' annuncio
La SSC Napoli ha annunciato una nuova partnership con Dongfeng Motor, che diventa il suo global automotive partner fino alla stagione 20272028. L’accordo rafforza la collaborazione tra il club e il brand cinese, consolidando la presenza internazionale del Napoli e aprendo nuove opportunità di sviluppo commerciale. La notizia rappresenta un passo importante per il club nella sua strategia di crescita e visibilità globale.
