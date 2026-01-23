Il Napoli annuncia ufficialmente la firma di un nuovo accordo di partnership con Dongfeng Motor, che diventa il nuovo Global Automotive Partner del club. La collaborazione, valida fino alla stagione 20272028, rafforza il legame tra il Napoli e il settore automotive, evidenziando un impegno condiviso per il futuro. La presenza del logo di Dongfeng sulla maglia rappresenta un’importante occasione di crescita e visibilità per entrambe le realtà.

Il Napoli ha ufficializzato un nuovo accordo di partnership di grande importanza: Dongfeng Motor sarà Global Automotive Partner del club azzurro fino al termine della stagione 20272028. L’accordo prevede anche l’apparizione del logo dell’azienda sulle maniche delle maglie gara in tutte le competizione nazionali e internazionali in cui i calciatori azzurri scenderanno in campo. Napoli, nuovo accordo con Dongfeng Motor. Il nuovo partener, Dongfeng Motor Corporation, è un importante gruppo dell’industria automobilistica, con sede in Cina e una presenza consolidata in più di 100 paesi al mondo. La sua attività opera nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di veicoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’accordo è UFFICIALE: nuovo sponsor sulle maglie degli azzurri (FOTO)

Sponsor Roma, vicino l’accordo con il nuovo main sponsor! Svolta vicina dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica, in chiusura il partner principale: ecco quale saràRoma si avvicina a un'importante svolta: dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica, il club è in fase avanzata per ufficializzare il nuovo main sponsor.

Leggi anche: Napoli, raggiunto un nuovo accordo: è tutto vero, c’è il comunicato ufficiale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Napoli, è fatta per Giovane: trovato l'accordo con il Verona. Cifre dell'operazione, dettagli e durata del contratto; Napoli, raggiunto l’accordo con il Verona per Giovane; Calcio: Lucca dal Napoli al Nottingham, trovato l'accordo. Lang andrà al Galatasaray; Lucca al Nottingham, a Napoli arriva Giovane.

Napoli-Giovane, accordo raggiunto con l'Hellas Verona. Calciomercato newsIl Napoli ha raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per Giovane. La società di De Laurentiis ha superato la concorrenza della Lazio per il 22enne attaccante brasiliano: Conte avrà così a disposizione ... sport.sky.it

Napoli, è fatta per Giovane: trovato l'accordo con il Verona. Cifre dell'operazione, dettagli e durata del contrattoSi muove anche in entrata il mercato invernale del Napoli. Dopo le cessioni di Lang al Galatasaray e di Lucca al Nottingham Forest, infatti, il club azzurro - come rivelato da Sky Sport - ha trovato l ... eurosport.it

Il mercato invernale del Napoli è “a saldo zero” per non aver rispettato i parametri dell’indice di liquidità. Però gli azzurri hanno chiuso l'accordo per Giovane a 20 milioni di euro Com'è stato possibile: https://fanpa.ge/lU44Q. - facebook.com facebook

Sky - Accordo di massima tra #Verona e #Napoli: #Giovane vestirà azzurro. Le cifre dell'intesa x.com