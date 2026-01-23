Napoli in riserva e con uomini contati per la Juve

La Juventus si prepara a un periodo intenso, con risorse limitate e due partite decisive in programma. Dopo aver affrontato Napoli in condizioni di riserva, la squadra si concentra sulle prossime sfide contro il Chelsea, giocate rispettivamente domenica e mercoledì. La gestione della rosa e delle energie sarà fondamentale per affrontare un calendario impegnativo, in un contesto di restrizioni economiche e di grande attenzione alle strategie di mercato.

Tempo di lettura: 2 minuti Sprint nel mercato con i soldi contati e doppia sfida cruciale in campo, con la Juventus domenica e mercoledì contro il Chelsea. Il Napoli attraversa giorni decisivi, in una fase delicata e in riserva di energie a causa degli infortuni che hanno decimato la squadra malgrado l'ampio mercato condotto dopo lo scudetto. Il tecnico Conte sta vivendo giorni difficili alla guida di un Napoli che dopo la figuraccia a Copenaghen sta cercando concentrazione in campo per andare a dimostrare a Torino di essere ancora al top nella sfida con i bianconeri guidati dall'ex idolo Luciano Spalletti.

