Napoli è ora di rivendicare la storia del collegio Costanzo Ciano

Napoli si prepara a riscoprire la storia del collegio Costanzo Ciano, un patrimonio che merita di essere valorizzato e preservato. In questa occasione, si evidenzia l’importanza della memoria storica attraverso immagini e testimonianze, come l’ultima fotografia del monumento dedicato a Costanzo Ciano, ormai distrutto. Questo ricordo rappresenta un punto di partenza per riflettere sul valore della memoria e sull’importanza di conservare il patrimonio storico della città.

di Paolo Pantani Questa foto è importante, ultima testimonianza del monumento a Costanzo Ciano nel collegio omonimo, distrutta per damnatio memoriae. La bellissima struttura, opera di beneficenza, non è mai stata usata per scopi sociali, prima i tedeschi, poi gli americani. Non a caso la proprietà è ancora della Fondazione Banco di Napoli, altro disastro della nostra storia, la quale ne è piena in misura insopportabile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: "90 years young", una mostra fotografica ripercorre la storia del Collegio Einaudi

Leggi anche: Il coro del Pd costretto a conti acrobatici per rivendicare la vittoria: 10 regioni in fila per sei col resto di due…

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Napoli, i precari della Giustizia: Abbiamo garantito efficienza e ora rischiamo di andare a casa; Il fascino di Napoli a L’Ora Solare con Olga De Maio e Luca Lupoli; Lo spirito di Napoli e il santo di Assisi; Conte deluso, il Napoli a rapporto. Ora due finali contro Juve e Chelsea.

Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie GiovaneIl ds bianconero Ottolini è a Istanbul per chiudere l’acquisto del centravanti del Fenerbahce. Nerazzurri vicini all’esterno croato. E Conte, dopo aver perso ... lastampa.it

Juventus-Napoli: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Juventus-Napoli in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 22^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

Un libro dove il cuore può rivendicare la sua vera essenza, lunedì 12 gennaio alle ore 18 presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri, Luca Ascierto presenterà la sua raccolta di poesie “La forza ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #cultura #laforzadella - facebook.com facebook