Napoli è ora di rivendicare la storia del collegio Costanzo Ciano

Da ildenaro.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si prepara a riscoprire la storia del collegio Costanzo Ciano, un patrimonio che merita di essere valorizzato e preservato. In questa occasione, si evidenzia l’importanza della memoria storica attraverso immagini e testimonianze, come l’ultima fotografia del monumento dedicato a Costanzo Ciano, ormai distrutto. Questo ricordo rappresenta un punto di partenza per riflettere sul valore della memoria e sull’importanza di conservare il patrimonio storico della città.

di Paolo Pantani Questa foto è importante, ultima testimonianza del monumento a Costanzo Ciano nel collegio omonimo, distrutta per damnatio memoriae. La bellissima struttura, opera di beneficenza, non è mai stata usata per scopi sociali, prima i tedeschi, poi gli americani. Non a caso la proprietà è ancora della Fondazione Banco di Napoli, altro disastro della nostra storia, la quale ne è piena in misura insopportabile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: "90 years young", una mostra fotografica ripercorre la storia del Collegio Einaudi

Leggi anche: Il coro del Pd costretto a conti acrobatici per rivendicare la vittoria: 10 regioni in fila per sei col resto di due…

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Napoli, i precari della Giustizia: Abbiamo garantito efficienza e ora rischiamo di andare a casa; Il fascino di Napoli a L’Ora Solare con Olga De Maio e Luca Lupoli; Lo spirito di Napoli e il santo di Assisi; Conte deluso, il Napoli a rapporto. Ora due finali contro Juve e Chelsea.

napoli è ora diCalciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie GiovaneIl ds bianconero Ottolini è a Istanbul per chiudere l’acquisto del centravanti del Fenerbahce. Nerazzurri vicini all’esterno croato. E Conte, dopo aver perso ... lastampa.it

napoli è ora diJuventus-Napoli: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Juventus-Napoli in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 22^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.