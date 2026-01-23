Napoli | Da non perdere l' appuntamento con la Grande Magistratura

Il 23 gennaio a Napoli, presso il Circolo Nazionale dell’Unione, si terrà un importante evento giuridico dedicato alla Grande Magistratura. La manifestazione vedrà la partecipazione di Sua Eccellenza Professore Francesco Saverio Marini, Giudice della Corte Costituzionale, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto su tematiche rilevanti nel campo del diritto.

Il 23 gennaio al Circolo Nazionale dell'Unione uno dei più importanti eventi giuridici vede la partecipazione di Sua Eccellenza Professore Francesco Saverio Marini, Giudice della Corte Costituzionale in carica. Il Giudice Marini é tra le figure più di spicco nello scenario italiano, va edivenziato che oltre ad essere il padre della legge sul premierato è stato consigliere di Giorgia Meloni, nonchè magistrato della Sacra Rota. Illustre professore di Istituzioni di Diritto Pubblico dell'Università di Roma Tor Vergata. La sua partecipazione al circolo Unione conferma la Grande Storia giuridica di Napoli che ha visto nascerà la prima università pubblica Federico II e che vanta un passato ricco di nomi illustri come.

