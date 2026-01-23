Il Napoli ha concluso l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane. La società partenopea sta lavorando per portarlo già in tempo utile a Torino, dove Antonio Conte lo aspetterà per integrare il nuovo acquisto nel suo reparto. La trattativa si è sviluppata rapidamente, con l’obiettivo di completare l’operazione nel minor tempo possibile e garantire al tecnico le risorse necessarie per la prossima stagione.

"> Il Napoli ha chiuso l’operazione per Giovane dell’Hellas Verona e accelera per consegnarlo immediatamente ad Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’esterno è già arrivato a Roma e il club azzurro punta a completare nel più breve tempo possibile visite mediche e formalità burocratiche. L’obiettivo è renderlo convocabile già per la sfida di domenica a Torino, in una vera e propria corsa contro il tempo per garantire a Conte un rinforzo immediato sulle corsie offensive. Dal punto di vista economico, Giovane arriva al Napoli con un’operazione complessiva da 20 milioni di euro bonus inclusi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, chiuso l’accordo per Giovane: sprint per averlo già a Torino

