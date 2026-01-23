Napoli Anguissa out anche con la Juve | Lukaku torna tra i convocati

Il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa anche nella partita contro la Juventus, mentre Lukaku torna disponibile tra i convocati. La situazione infortunati del team potrebbe influire sulla strategia di Antonio Conte, che si prepara alla sfida con alcune assenze importanti. La sfida si preannuncia equilibrata e sarà interessante osservare come il tecnico affronterà questa fase della stagione.

"> Brutte notizie per Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Juventus. Frank Anguissa non sarà disponibile per la trasferta di Torino, proseguendo il lavoro di recupero e le terapie: il centrocampista non ce la fa e resta fuori, così come David Neres, già indisponibile. A riferirlo è Sky Sport. Arriva però una notizia positiva: Romelu Lukaku torna a disposizione. Il centravanti belga rientra tra i convocati contro la sua ex squadra, anche se – con ogni probabilità – non partirà dal primo minuto, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

