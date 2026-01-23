Napoli altre due cessioni in arrivo

Il Napoli si sta preparando a perfezionare due ulteriori cessioni, continuando a operare con attenzione alle restrizioni del “saldo zero”. Nonostante le limitazioni finanziarie, la società riesce a gestire efficacemente le uscite, mantenendo un’attenta strategia di mercato. Questi movimenti sono parte di un processo volto a rafforzare la squadra e ottimizzare le risorse, in un contesto di crescita e stabilità.

La SSC Napoli, nonostante il vincolo del “saldo zero”, ugualmente sta concludendo grandi affari sul mercato. Dopo le cessioni in prestito di Noa Lang e Lorenzo Lucca, anche per altri due calciatori è giunto il tempo di dire addio al club partenopeo per un po’ di tempo. Stando a quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, nell’allenamento di ieri erano assenti Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino. Il difensore probabilmente andrà alla Cremonese e l’attaccante al Venezia. Con molta probabilità, i due giocatori saranno assenti nell’imminente partita contro la Juve. Il Napoli li guarderà da lontano.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Il Napoli lavora a due cessioni per gennaio: non solo Marianucci

