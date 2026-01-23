Napoli deve affrontare un nuovo problema con Neres, che potrebbe essere sottoposto a un intervento alla caviglia. Secondo quanto riferito, il consulto medico di ieri a Londra avrebbe confermato l'esigenza di un intervento chirurgico per trattare il problema al tendine. La situazione rappresenta un ulteriore ostacolo per la squadra in vista delle prossime gare, con l’incertezza sulla ripresa del giocatore.

David Neres va verso l'operazione alla caviglia. La notizia, non ancora ufficiale, è arrivata dopo il consulto che l'esterno brasiliano ha tenuto con l'equipe medica del Napoli e con uno specialista a Londra, dal quale è rientrato nella tarda serata di ieri. L'ex Ajax e Benfica, si era infortunato lo scorso 4 gennaio, durante la gara vinta in casa della Lazio rimediando una torsione innaturale della caviglia a causa di una buca sul campo. Dieci giorni dopo,, d’accordo con lo staff medico, Conte aveva convocato Neres per il recupero contro il Parma e lo aveva inserito al 14' della ripresa, ma Neres era uscito dopo 32 appena minuti per il riacutizzarsi del dolore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, altra tegola per Conte: Neres verso l'operazione alla caviglia

Calcio Napoli, per Neres trauma distorsivo alla caviglia: cosa filtra verso l’InterNeres del Calcio Napoli ha subito un trauma distorsivo alla caviglia durante la partita contro la Lazio, dopo un singolo movimento.

Napoli, nuova tegola per Conte: infortunio per David NeresNapoli affronta una sfida in più con l'infortunio di David Neres, occorso durante la partita contro la Lazio.

