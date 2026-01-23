Napoli 100 un secolo di calcio raccontato attraverso gli archivi del Banco di Napoli

Napoli 100 è un progetto che ripercorre un secolo di storia calcistica della città, attraverso le testimonianze e i documenti conservati negli archivi del Banco di Napoli e di altre istituzioni. Trentadue contributi di archivisti, ricercatori, storici e giornalisti offrono uno sguardo approfondito sulla passione e l’evoluzione del calcio a Napoli, unendo memoria e patrimonio documentaristico per valorizzare il patrimonio culturale sportivo locale.

Trentadue narrazioni di archivisti, ricercatori, storici, giornalisti, che raccontano un secolo di passione per la squadra e la storia del calcio in città, partendo dai documenti conservati negli archivi della Fondazione Banco Napoli, ed estendendosi ad altri archivi pubblici e privati. Venerdì 30 gennaio alle 17 a Palazzo Ricca (via dei Tribunali, 213), è in programma la presentazione del volume “Napoli 100” della collana “Documento > monumento C’arte in fotografia” (Guida editori), ideata e diretta dalla storica dell’arte B ianca Stranieri, quinto numero a cura di Andrea Zappulli. Partecipano Ciro Castaldo Direttore Generale della Fondazione, Marcello D’Aponte Presidente del Museo dell’Archivio Storico, Gabriele Capone Soprintendente archivistico e bibliografico della Campania, i giornalisti Angelo Cerulo e Marco Lobasso e lo scrittore Maurizio De Giovanni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: "Gatteo, memoria di una comunità", in mostra gli archivi privati delle famiglie del secolo scorso

Innovazione, Fondazione Banco Napoli: cartoline digitali dall’Archivio Storico della Fondazione Banco NapoliLe cartoline digitali dell’Archivio Storico della Fondazione Banco Napoli offrono un modo semplice e accessibile per conservare e condividere le immagini più significative del patrimonio storico della banca.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Museo Duca di Martina alla Floridiana, un secolo tra arte e collezionismo a Napoli; Life for Gaza, Napoli risponde. Serata bellissima. Vitale tenere alta l’attenzione; I campioni, gli stadi, i presidenti e gli inni: i cento anni del Napoli; faravelli compie 100 anni: un secolo di impresa milanese tra isola, lavoro e creatività.

Napoli 100, un secolo di calcio raccontato attraverso gli archivi del Banco di NapoliTrentadue narrazioni di archivisti, ricercatori, storici, giornalisti, che raccontano un secolo di passione per la squadra e la storia del calcio in città, partendo dai documenti conservati negli arch ... ildenaro.it

Scoperto dopo un secolo il primo inno della SSC Napoli, fu scritto e composto nel 1928Un nuovo libro dedicato alla storia della SSC Napoli svela l'esistenza di un inno del Napoli sconosciuto prima d'ora! L'inno era stato composto addirittura nel 1928, appena due anni dopo la fondazione ... msn.com

La SSC Napoli chiude il colpo del secolo Conte pazzo di gioia: "È uno degli attaccanti più forti al Mondo, con me rinasce" Altro che Lang, De Laurentiis sta comprando un fenomeno https://bit.ly/45YeRme - facebook.com facebook