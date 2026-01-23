Nani può ripartire dal Kazakistan

Nani ha l’opportunità di riprendere la sua carriera in Kazakistan. Dopo un precedente ritiro, il calciatore portoghese sta valutando un possibile ritorno al professionismo nel campionato kazako. La trattativa è ancora in corso e si attendono aggiornamenti sulle intenzioni del giocatore e sulle condizioni dell’accordo. Questo potrebbe rappresentare una nuova fase per Nani, che potrebbe ripartire in una nuova realtà calcistica.

Il calcio regala storie infinite e quella di Luis Nani potrebbe arricchirsi di un nuovo, inaspettato capitolo. Nel dicembre 2024, il fuoriclasse lusitano aveva ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo, annunciando il ritiro contestualmente alla risoluzione del contratto con l'Estrela da Amadora. Una decisione che sembrava irrevocabile per uno dei simboli della "Generazione d'Oro" portoghese, campione d'Europa nel 2016 e colonna portante del Manchester United di Sir Alex Ferguson.

