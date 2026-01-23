Luis Nani, dopo aver annunciato il ritiro, potrebbe tornare a giocare in Kazakistan. Al momento, è in corso una trattativa tra l’ex Manchester United e un club kazako. Questa possibilità apre nuove prospettive per la carriera del calciatore portoghese, ancora in fase di definizione. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe rappresentare un ritorno sorprendente nel mondo del calcio.

Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! Calciomercato Roma, assalto a Carrasco, sogno Zirkzee! I colpi di gennaio non sono ancora finiti Perisic Inter, il croato spinge forte verso il ritorno: il piano per la “Last Dance”. Bayern Monaco alleato dei nerazzurri? Torino in ansia per le condizioni di Simeone: infermeria piena ed emergenza totale per Baroni! Capello convinto: «Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero, sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così» Infortunio Neres, allarme totale in casa Napoli: c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recupero Calcio femminile, alla scoperta di Trinity Rodman: la calciatrice più pagata al mondo! Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli! Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nani ci ripensa? Dopo il ritiro, il portoghese può ripartire dal Kazakistan! Trattativa in corso

Infortunio Leao, il portoghese lascia spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine nel corso di Torino Milan: ecco cosa è successo!Durante la partita tra Torino e Milan, Rafael Leao ha lasciato spontaneamente il campo dopo essersi toccato l’inguine.

Verona, Zanetti dopo il KO con la Lazio: «Un episodio ci condanna. Valutiamo se andare in ritiro ora. Calendario? Non ci piangiamo addosso…»Dopo la sconfitta contro la Lazio nella 20ª giornata di Serie A, l’allenatore del Verona, Paolo Zanetti, ha commentato l’episodio che ha condizionato la partita e ha annunciato che la squadra sta valutando un possibile ritiro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ripensa a me Non dimenticarlo mai, ricordami Dovunque tu sarai Lo sai che devi fare se non sono insieme a te Ascolta la canzone e tu sarai vicino a me Quanto vi ha commosso la canzone di Coco Il Film Jaky facebook