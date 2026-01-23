musetti n3 del mondo secondo italiano sul podio

Attualmente, la classifica ATP vede due italiani tra i primi tre posizionati, con Musetti al numero 3 del mondo. Si tratta di un risultato che, pur essendo una posizione virtuale e soggetta a variazioni, rappresenta un motivo di orgoglio per il tennis italiano. La posizione in classifica riflette i progressi e l'impegno degli atleti, confermando l'importanza del movimento tennistico nel nostro paese.

AGI - E' solo un punteggio virtuale, solo una lista che più precaria e inattendibile non si può. Però è sempre una soddisfazione: la classifica 'live' Atp vede ben due italiani sul podio. Oltre a Jannik Sinner, destinato comunque vada a finire lo slam australiano a restare sul secondo gradino dietro a Carlos Alcaraz, compare al terzo posto Lorenzo Musetti. Il carrarino, 23 anni, al momento supera di slancio il n.4 del mondo, Novak Djokovic e il n.3 (che scende al quinto posto), Alexander Zverev. E' solo un gioco legato alle modalità di conteggio dell'Atp, ma fa una certa impressione vedere per la prima volta nella storia ben due italiani tra i primi tre del mondo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Musetti n.3 del mondo, secondo italiano sul podio

