Musetti-Machac | orario precedenti e dove vederla in tv

Musetti-Machac è l'incontro di tennis previsto per la settima giornata degli Australian Open 2026, in programma tra il 23 e il 24 gennaio. Lorenzo Musetti affronta il tennista ceco Tomas Machac nel terzo turno dello Slam di Melbourne. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati italiani l'opportunità di seguire il match dal vivo. Ecco orari, precedenti e tutte le informazioni utili per non perdere l'appuntamento.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti di nuovo protagonista agli Australian Open 2026. Nella settima giornata dello Slam di Melbourne, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro affronta il ceco Tomas Machac – in diretta tv e streaming – nel terzo turno.

