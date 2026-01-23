Edoardo Motta si appresta a trasferirsi dalla Reggiana alla Lazio. La società biancoceleste ha inviato un'offerta di un milione di euro al club granata, e, salvo imprevisti, l’operazione dovrebbe essere definita nelle prossime ore. La vicenda rappresenta un passaggio importante per il giovane calciatore e per le rispettive squadre coinvolte.

Edoardo Motta è a un passo dal trasferimento in Serie A. La Lazio ha infatti recapitato alla Reggiana un’offerta di un milione di euro e, se non ci saranno colpi di scena, oggi dovrebbe arrivare la fumata bianca. Sul classe 2005 c’era l’interesse di altri 3-4 club della massima serie, tra cui il Torino e il Sassuolo, ma la società del presidente Lotito si è mossa per prima e con più convinzione, garantendosi così una corsia privilegiata. Ieri a Roma c’è stato l’incontro decisivo, al quale ha partecipato il presidente Carmelo Salerno, visto rientrare in tarda serata alla stazione Mediopadana, dove aveva lasciato l’auto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motta saluta la Reggiana e va alla Lazio. Lotito versa al club granata un milione di euro

