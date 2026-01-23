Motor Bike Expo | Stefani Evento straordinario orgoglio Veneto

Il Motor Bike Expo è un importante appuntamento dedicato al mondo delle due ruote, che si svolge in Veneto. Stefani sottolinea come questo evento rappresenti un’occasione di rilancio e crescita continua, evidenziando l’orgoglio regionale nel promuovere un settore così dinamico. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per appassionati e professionisti, contribuendo allo sviluppo del settore motociclistico e rafforzando l’immagine del Veneto come hub di innovazione e passione.

«Rilanciarsi continuamente guardando al futuro e’ fondamentale. Questa fiera rappresenta un evento straordinario di cui il Veneto e’ orgoglioso. Offre una panoramica sul mondo delle due ruote, che riguarda anche una parte importante dell’ artigianato della nostra Regione, e sulla sua capacita’ di sapersi aggiornare e cogliere le evoluzioni del mercato. Adattarsi ai cambiamenti della societa’ rappresenta un fattore di resilienza; una parola che ultimamente sentiamo sempre piu’ spesso ma che anche in questo ambito produttivo e’ fondamentale». Cosi’ il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, e’ intervenuto oggi a Verona all’inaugurazione della 18^ edizione del Motor Bike Expo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Motor Bike Expo: Stefani, «Evento straordinario, orgoglio Veneto» Motor Bike Expo 2026 scalda i motori: Andrea Verona è il nuovo ambassador dell'eventoMotor Bike Expo 2026 si avvicina, confermandosi come uno degli eventi principali per la cultura motociclistica in Europa. Motor Bike Expo 2026: date, biglietti, informazioniMotor Bike Expo 2026 si svolgerà a Veronafiere, offrendo un’ampia panoramica su novità, marchi, espositori e eventi dedicati agli appassionati di moto. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Verona paradiso delle due ruote con Motor Bike Expo; Al via il Motor Bike Expo 2026 a Veronafiere; Motor Bike Expo 2026, Verona capitale delle due ruote per tre giorni; Presentata l’edizione 2026 di Motor Bike Expo. Motor Bike Expo, Stefani: «Evento straordinario, orgoglio Veneto. Spero attiri sempre più visitatori»Rilanciarsi continuamente guardando al futuro è fondamentale. Questa fiera rappresenta un evento straordinario di cui il Veneto ... msn.com Motor Bike Expo, Stefani: Evento straordinario e orgoglio venetoVenezia, 23 gen. (askanews) – Rilanciarsi continuamente guardando al futuro è fondamentale. Questa fiera rappresenta un evento straordinario di cui il Veneto è orgoglioso. Offre una panoramica sul mo ... askanews.it La prima volta della nostra nuova rivista a Motor Bike Expo #MBE2026 #MBE #motodepoca #vintagestyle #rivista - facebook.com facebook La #MarinaMilitare si trova al Motor Bike Expo, al Padiglione 9 di Veronafiere a #Verona. Dal 23 gennaio al 25 gennaio, dalle 9:00 alle 19:00, potrete conoscere gli specialisti della Marina, vivere esperienze virtuali tra cui il tour a bordo di nave #AmerigoVespu x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.