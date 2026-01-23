Morto l' avvocato Spazzali | epici i duelli con Di Pietro

È deceduto Giuliano Spazzali, avvocato e figura nota per i combattivi scontri con Di Pietro. Con 87 anni, la sua carriera ha contribuito a definire importanti aspetti del panorama giudiziario e civile italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore legale e per chi lo ha conosciuto e apprezzato nel tempo.

Giuliano Spazzali è scomparso all’età di 87 anni, lasciando un segno profondo nella storia giudiziaria e civile dell’Italia contemporanea. Nato a Trieste il 1° gennaio 1939, ha vissuto e svolto quasi interamente la sua carriera professionale a Milano, città in cui è morto dopo una lunga malattia. Avvocato di grande rilievo, è ricordato soprattutto per il ruolo centrale avuto in alcuni dei più importanti e controversi processi del Novecento italiano. La sua carriera forense ebbe inizio insieme al fratello Sergio, all’interno del gruppo di Soccorso Rosso Militante, impegnato nella difesa di militanti della sinistra extraparlamentare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

