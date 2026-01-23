Morto l’avvocato Giuliano Spazzali fu legale di Pietro Valpreda e Sergio Cusani | aveva 87 anni

È scomparso a Milano all’età di 87 anni Giuliano Spazzali, noto avvocato penalista italiano. Figura di rilievo nel panorama giudiziario, ha rappresentato importanti clientela, tra cui Pietro Valpreda e Sergio Cusani, e ha partecipato a processi di grande rilevanza storica. La sua carriera si è contraddistinta per un impegno costante nel settore legale e una presenza riconosciuta nel mondo della giustizia italiana.

È morto a Milano all’età di 87 anni Giuliano Spazzali, avvocato penalista tra i più noti del panorama giudiziario italiano, protagonista di alcuni dei processi più emblematici della storia recente del Paese. Nato a Trieste nel 1939, il legale si è spento oggi dopo una lunga malattia. Il suo nome è legato in particolare alla difesa di Soccorso Rosso, l’organizzazione che negli anni Settanta forniva assistenza legale e materiale ai militanti della sinistra extraparlamentare, e a quella di Pietro Valpreda, l’anarchico accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana del 1969. In uno dei capitoli più dolorosi della storia repubblicana, Spazzali fu tra coloro che si batterono per smontare un impianto accusatorio rivelatosi infondato, contribuendo a una lunga battaglia giudiziaria e civile per la verità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Morto Giuliano Spazzali, fu l’avvocato di Sergio Cusani in Mani PuliteÈ scomparso oggi a Milano, all’età di 87 anni, Giuliano Spazzali, noto avvocato italiano.

È morto Giuliano Spazzali, l'avvocato di Mani Pulite 'anti-Di Pietro'È scomparso a 87 anni Giuliano Spazzali, noto avvocato italiano, ricordato per il suo ruolo nel processo Mani Pulite.

