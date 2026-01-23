Morta la volontaria di 22 anni investita da un treno alla stazione di Empoli

La comunità di Certaldo e la Valdelsa sono scosse dalla perdita di Gaia, 22 anni, tragicamente investita da un treno alla stazione di Empoli. La giovane volontaria, conosciuta e apprezzata nella zona, lascia un vuoto profondo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre amici e familiari si stringono nel dolore per questa perdita improvvisa.

CERTALDO – Il dolore attraversa la Valdelsa per la tragica scomparsa di Gaia, la ragazza di soli 22 anni investita da un treno martedì sera alla stazione di Empoli. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, il cuore della giovane residente a Certaldo ha cessato di battere presso l’ospedale di Careggi, dove era stata trasferita a causa del peggioramento delle sue condizioni, apparse disperate fin dal primo ricovero al San Giuseppe. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Certaldo, dove Gaia era molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno nel sociale. La giovane era infatti una volontaria attiva della Misericordia locale, un’istituzione che ha voluto renderle omaggio con un toccante messaggio di cordoglio: “La Misericordia di Certaldo si unisce con profondo dolore alla famiglia per la tragica scomparsa della giovane Gaia, che con il suo servizio ha testimoniato l’amore e la cura verso il prossimo, lasciando un segno sincero in quanti l’hanno incontrata in questo cammino”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Stazione di Empoli, ventenne investita da un treno: è gravissima. L’allarme lanciato dai viaggiatoriUna giovane donna di circa 20 anni è stata investita da un treno alla stazione di Empoli, sul binario 1, e versa in condizioni gravissime.

Empoli: morta la 22enne investita dal trenoÈ deceduta Gaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Empoli martedì sera.

