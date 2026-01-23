Morgan Crosta è il vincitore della speciale classifica The Open Road

A Campione d'Italia si dà il via alla seconda edizione del PokerStars Open. Dal 23 gennaio al primo febbraio il centro di gravità del poker è in riva al Lago. Nel corso dell'ultimo mese però tutti concorrevano per un posto al sole nella "Open Road", classifica vinta da Morgan Crosta Nell'ultimo mese, a cavallo tra 2025 e 2026, il terzo piano del Casinò di Campione si è riempito spesso. Merito della promozione messa in piedi da Luca Pagano e dal suo staff. "The Open Road": una strada con ticket e premi al posto di piastrelle o mattoncini. Bisognava però arrivare in fondo all'arcobaleno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

morgan crosta 232 il vincitore della speciale classifica the open road

© Gazzetta.it - Morgan Crosta è il vincitore della speciale classifica "The Open Road"

