Moretti liberoMeloni | chiederemo conto

Le recenti dichiarazioni riguardanti la scarcerazione di Jacques Moretti hanno suscitato molte critiche. La vicenda è stata commentata come un atto che può arrecare dolore e rabbia alle famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno. La richiesta di spiegazioni e di un’azione concreta da parte delle autorità è ormai condivisa, per garantire rispetto e giustizia in un caso che ha segnato profondamente la comunità.

Crans, Moretti esce dal carcere: cauzione di 200 mila franchi. Meloni: «Chiederemo conto». Tajani: «Oltraggio alle famiglie»Il Tribunale di Sion ha deciso la scarcerazione di Moretti, arrestato in relazione alla tragica notte di Capodanno in cui sono deceduti 40 giovani nel suo locale. Crans, Jacques Moretti libero: un amico paga la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, chiederò conto alla Svizzera»Jacques Moretti è stato rimesso in libertà dopo la decisione del Tribunale di Sion.

