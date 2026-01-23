Moretti è libero un amico gli ha pagato la cauzione Tajani | Oltraggio alle famiglie

Jacques Moretti è stato temporaneamente liberato grazie al pagamento di una cauzione di 200 mila franchi, decisa dal Tribunale delle misure coercitive di Sion. La notizia ha suscitato reazioni, con il ministro Tajani definendo l’evento un “oltraggio alle famiglie”. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche legali e politiche che circondano il caso.

Pagando una cauzione di 200 mila franchi, Jacques Moretti ha ottenuto la scarcerazione dal Tribunale delle misure coercitive di Sion. Il proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Insieme a lui è indagata la moglie Jessica Maric. Secondo quanto si apprende, il tribunale ha deciso così "a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato" la cauzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

