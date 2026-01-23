Il Monza si prepara alla sfida con il Pescara, cercando la prima vittoria del 2026. Il tecnico Paolo Bianco sottolinea l'importanza di mantenere equilibrio in campo, un principio fondamentale per affrontare con determinazione questa fase del campionato. La squadra lavora con attenzione e concentrazione, consapevole delle sfide che la attendono e dell’obiettivo di migliorare il proprio rendimento.

Monza, 23 gennaio 2026 – Parola d’ordine, equilibrio. Lo ribadisce anche il tecnico Paolo Bianco. E in casa Monza non può essere altrimenti. I recenti risultati negativi e le tante fastidiose situazioni di mercato, tra eventi concreti e voci effimere, non devono far perdere di vista l’obiettivo: lottare per la promozione diretta in Serie A. I biancorossi proveranno a riprendere la loro corsa domani 24 gennaio (ore 15 all’U-Power Stadium) contro il Pescara, con l’unica missione di ottenere i tre punti evitando contestualmente di perdere contatto con Frosinone e Venezia, rispettivamente prima e seconda in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, ora non si può più sbagliare: con il Pescara per la prima vittoria nel 2026. Bianco: “Parola d’ordine, equilibrio”

