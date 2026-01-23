Monte Stallonara i cittadini contro Astral e Comune | Opere ferme da mesi Ecco cosa succede
A Monte Stallonara, i residenti del XI municipio lamentano l’interruzione dei lavori per la vasca di laminazione, operazioni ferme da mesi. Gli abitanti criticano Roma Capitale e Astral, evidenziando ritardi nelle opere urbanistiche essenziali per lo sviluppo del quartiere. Questa situazione ha causato tensioni tra cittadini e istituzioni, evidenziando la necessità di un intervento rapido e trasparente per ripristinare il progresso e garantire servizi fondamentali alla comunità.
Aria tesa a Monte Stallonara. Gli abitanti del piano di zona dell'XI municipio, che attendono da anni la realizzazione delle opere urbanistiche primarie e secondarie, hanno attaccato Roma Capitale e Astral accusandole di aver interrotto i lavori per la vasca di laminazione, fondamentale per.🔗 Leggi su Romatoday.it
