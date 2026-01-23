MontaLilli

MontaLilli si distingue per la sua presenza discreta e professionale. Durante le pause di Natale, la sua assenza in studio ci aveva già preoccupato, e apprendere che fosse a Davos, in un contesto di freddo e impegni internazionali, ha rafforzato la nostra attenzione. La sua dedizione e il suo impegno sono elementi fondamentali per il nostro team, contribuendo a mantenere un alto standard di qualità e affidabilità.

Già durante la pausa di Natale, non vedendola in studio, eravamo nervosi. Poi l'altra sera saperla lontana, là a Davos, al freddo insomma eravamo preoccupati. Una puntata di Otto e mezzo senza Lilli Gruber è un po' come una Messa senza un prete. Nulla. E insomma è successo che la Gruber stava conducendo la sua Otto e mezzo in collegamento dal meeting a Davos quando, all'improvviso, è stata evacuata a causa di un incendio cose che in Svizzera capitano - scoppiato in uno chalet vicino al Congress Center dove stava lavorando. Nonostante il pericolo tra neve, sirene e linee che cadono: «Stiamo evacuando!» - Lilli ha insistito per continuare il collegamento col cellulare da una stanza di fortuna, come testimonia una fotografia rilanciata dai social di La7: lei accovacciata tra fogli, pc, zaino e bottigliette d'acqua.

