Monreale va in pensione Cinzia Modica punto di riferimento per l’Ufficio di Ragioneria

A Monreale, la ragioniera Cinzia Modica si appresta a concludere la sua carriera dopo 43 anni di servizio presso il Comune. Entrata giovanissima, ha ricoperto con professionalità e dedizione il ruolo di punto di riferimento per l’Ufficio di Ragioneria, contribuendo alla gestione finanziaria dell’ente. La sua esperienza rimarrà un esempio nel contesto amministrativo locale.

MONREALE – Dopo 43 anni va in pensione la ragioniera Cinzia Modica. Entrata giovanissima a Palazzo di Città, dopo aver vinto un concorso pubblico a soli 21 anni, Cinzia Modica ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l'Ufficio di Ragioneria. Nel corso della sua lunga carriera, ha raggiunto un bel traguardo professionale. Il suo percorso professionale è stato un intreccio con la storia di Monreale e il rapporto con i colleghi. Negli gli anni '90 ha collaborato con l'ufficio di gabinetto con i sindaci Enzo Giangreco, Francesco Mortillaro e Antonino Sirchia, anni durante i quali ha maturato un'esperienza trasversale e una profonda conoscenza della macchina comunale.

