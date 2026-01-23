Molise senza medici arrivano rinforzi dalla Campania

Il Molise si confronta con una carenza di medici, affrontando sfide nel settore sanitario. Per rafforzare i servizi, arrivano professionisti provenienti principalmente dalla Campania, con alcuni anche da Roma e altre aree. Questa collaborazione mira a garantire continuità e qualità delle cure ai cittadini molisani, in un contesto di rinnovato impegno per il settore sanitario regionale.

Napoli, Caserta, Avellino e, in qualche caso, Roma. Arrivano principalmente dalla Campania i medici in “soccorso” della sanità pubblica molisana. Specialisti di varie discipline che, attraverso convenzioni stipulate dall’ Asrem con le rispettive strutture di appartenenza – pubbliche e in alcuni casi private – decidono di dare una mano ai colleghi in servizio negli ospedali regionali, da tempo costretti a fare i conti con una cronica carenza di personale. Si tratta di convenzioni esterne chiaramente limitate nel tempo: sei mesi, con possibilità di rinnovo. Di norma prevedono per ogni professionista un compenso orario lordo di 100 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio e dell’eventuale soggiorno.🔗 Leggi su Ildenaro.it

