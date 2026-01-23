Modric pittore e Ibra con la Gazzetta | il benvenuto del Milan ai Giochi Olimpici

"Welcome to Milan" è il titolo dello spot del Milan per dare il benvenuto ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: Ibra, Modric, Rabiot, Pulisic, Gabbia e l'attaccante della squadra femminile Soo-Jeong Park celebrano la bellezza e l'arte di Milano tra tazze di caffé, moda e. la Gazzetta dello Sport!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pagelle Milan-Sassuolo, i voti di Gazzetta: Pulisic non punge, Modric perde il derby con MaticLe pagelle di Milan-Sassuolo, match della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, disputato ieri sera a San Siro, analizzano le prestazioni dei protagonisti in campo.

– 45 giorni ai Giochi Olimpici di Milano – Cortina: consegnato il tricoloreA 45 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, è stato consegnato il tricolore durante una cerimonia al Quirinale.

Il campo o la vita? Titmus, CR7, Modric, Djokovic, Ibra: modi diversi d'inseguire la felicitàTutti gli atleti, prima o poi, arrivano davanti allo stesso bivio e vengono aggrediti dalla stessa domanda, come da un brigante: il campo o la vita? Ariarne Titmus, nuotatrice australiana, ha appena ... gazzetta.it

Calcio in Pillole. . Niclas Fullkrug ha già conquistato il cuore dei tifosi rossoneri Ardon Jashari dal 1' al posto di Modric, la sua prestazione ha convinto Ecco cosa ne pensano i milanisti all'uscita da San Siro! facebook