Mo | Ascani ' chi mente tra Meloni e Trump? Se premier tace chiaro chi dei due'

In un contesto internazionale complesso, le dichiarazioni di Mo sollevano interrogativi sulla relazione tra Meloni e Trump. Se il premier italiano mantiene un silenzio, si potrebbe dedurre una posizione implicita. La dinamica tra leader europei e figure statunitensi continua a essere oggetto di analisi e interpretazioni, evidenziando l'importanza di un'informazione equilibrata e obiettiva per comprendere gli sviluppi politici odierni.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Trump è certo che Meloni scalpiti per un posto a sedere nel suo Board of Peace. Meloni aveva detto tutt'altro. Uno mente. Se la presidente del Consiglio continuerà a tacere sarà chiaro quale è dei due". Lo scrive sui social Anna Ascani del Pd.

