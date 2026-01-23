Misericordia Ponticino in arrivo nuovo automezzo grazie al progetto Muoversi & non Solo
La Misericordia di Ponticino si prepara ad accogliere un nuovo automezzo, finanziato dal progetto “Muoversi & non Solo”. Dotato di pedana di sollevamento, il veicolo consentirà il trasporto sicuro anche di persone con disabilità, rafforzando i servizi di assistenza nel territorio. L’arrivo del mezzo rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità e il supporto alle famiglie della comunità.
