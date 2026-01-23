Miriam Leone a Roma per Le cose non dette | il look frange e pelle

Miriam Leone sarà a Roma per la presentazione di “Le cose non dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino. Il dramma, ambientato tra le tensioni di due coppie borghesi durante un viaggio a Tangeri, esplora le emozioni profonde e le crisi personali dei personaggi. La pellicola promette un’intensa narrazione di introspezione e conflitto, offrendo uno sguardo autentico sulla complessità delle relazioni umane.

Sta arrivando un inedito viaggio nelle emozioni firmato Gabriele Muccino: ci riferiamo a Le cose non dette, dramma che ci racconta la crisi di due coppie borghesi attraverso un viaggio a Tangeri, il quale prende presto le sembianze di una sorta di resa dei conti. Il cast? Stellare: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini prestano il volto ai protagonisti, affrontando dinanzi ai nostri occhi il peso dei silenzi, le omissioni e le verità rimandate. La première è prevista a Roma sabato 24 gennaio, ma gli attori sono già lì, impazienti, ad aspettare il loro pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

“Le cose non dette” in anteprima il 24 gennaio all’UCI Cinemas Porta di Roma alla presenza di Gabriele Muccino, Miriam Leone e Carolina CrescentiniIl 24 gennaio 2026, all’UCI Cinemas Porta di Roma, si svolgerà l’anteprima del film “Le cose non dette”, diretto da Gabriele Muccino.

Miriam Leone a Roma per Le cose non dette: il look frange e pelleMiriam Leone torna al cinema con Muccino e Le cose non dette: lo strepitoso look alla photocall ufficiale di Roma, tra contemporaneità e minimalismo. dilei.it

Miriam Leone con le scarpe laccate completa il look chocolate di Bottega Veneta dal minimalismo inversoIn occasione della presentazione stampa del suo ultimo film Le cose non dette, Miriam Leone sceglie Bottega Veneta. I dettagli del look chocolate con le scarpe laccate ... vogue.it

