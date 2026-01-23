mirandola manduchi a capo della direzione sanitaria

All'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, la dottoressa Anna Manduchi assume il ruolo di responsabile della Direzione Sanitaria. Con una consolidata esperienza nel settore, guiderà le attività cliniche e amministrative, garantendo attenzione alla qualità delle prestazioni e al benessere dei pazienti. La sua nomina rappresenta un passo importante nel percorso di miglioramento continuo della struttura sanitaria.

All’ ospedale Santa Maria Bianca arriva una nuova responsabile della Direzione Sanitaria: è la dottoressa Anna Manduchi. Cesenate, già nello staff della Direzione mirandolese da quasi 20 anni, nei giorni scorsi ha ricevuto la nomina ufficiale. Con questa nomina si completa il team del presidio di Mirandola, diretto dalla dottoressa Giulia Ciancia, che aveva già visto nei mesi scorsi le nomine del dottor Giuseppe Licitra all’ospedale Ramazzini di Carpi e della dottoressa Lucia Pederzini all’ospedale di Vignola, con la conferma del dottor Gabriele Romani all’ospedale di Pavullo. "Queste nomine - commenta il direttore provinciale Ausl Mattia Altini - rispecchiano anche la volontà di proseguire nel percorso di una maggiore integrazione tra i presidi ospedalieri, in particolare del sistema Nord modenese, con l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza clinica e garantire una migliore gestione delle risorse, generando valore condiviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La dottoressa Anna Manduchi alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di MirandolaLa dottoressa Anna Manduchi è stata nominata nuova Responsabile della Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Mirandola.

