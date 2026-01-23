Miralfiore sì all’Esercito Via alla raccolta di firme

Le associazioni Utopia e Gulliver avviano una raccolta firme per Miralfiore, sostenendo l’intervento dell’esercito e il taglio del sottobosco. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e favorire le operazioni delle forze dell’ordine contro lo spaccio. La proposta si inserisce nel progetto “Strade Sicure” e mira a garantire un ambiente più sicuro e accessibile nel parco.

Le associazioni Utopia e Gulliver lanciano la raccolta di firme sul tema del parco Miralfiore. "Giusta la richiesta dell'intervento dell'esercito con il progetto " Strade Sicure " e sì al taglio del sottobosco che aumenta la visibilità utile alle forze dell'ordine nelle loro operazioni antispaccio di stupefacenti". E' lo slogan lanciato ieri, tramite i social, da Andrea Boccanera, presidente di Gulliver e da Alex Bernacchia, presidente di Utopia, associazioni impegnate nell'emancipazione delle persone con disabilità dando loro posti di lavoro. ' Strade sicure ', per la cronaca, è il progetto che prevede il coinvolgimento dell'esercito italiano in operazioni di ordine pubblico in coordinamento delle forze dell'ordine.

