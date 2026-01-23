Mirabello Cultura presenta un calendario di circa 40 eventi, tra incontri, concerti, letture, performance e teatro. Tra questi, 11 sono dedicati alla Regina Margherita in occasione del centenario della sua scomparsa. Un programma vario che unisce cultura, musica e storia, offrendo momenti di approfondimento e intrattenimento per tutta la comunità.

Un calendario ricco e articolato di circa 40 incontri, concerti letterari, letture, carteggi, performance, premi, teatro, passeggiate musicali, di cui 11 dedicati alla Regina Margherita nel centesimo anniversario della sua morte. È Mirabello Cultura, la rassegna proposta dalla Casa della Poesia di Monza con il Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro, giunta alla XVl edizione. Obiettivo: diffondere la poesia, la letteratura, le arti e molto altro nel territorio monzese e lombardo, confermandosi come uno spazio di confronto aperto e multidisciplinare, capace di unire parola poetica, pensiero critico e contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mirabello Cultura si fa in quaranta. Fra Agatha Christie e Margherita

Leggi anche: Agatha Christie’s Seven Dials: teaser trailer della nuova serie Netflix su Agatha Christie

Leggi anche: I Sette Quadranti di Agatha Christie: Cast e trama della nuova serie Netflix su Agatha Christie in arrivo la settimana prossima

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Mirabello Cultura si fa in quaranta. Fra Agatha Christie e Margherita; Monza: Mirabello Cultura parte con Agatha Christie e celebra la Regina Margherita; Castiglione Olona: la cultura si fa inclusiva con il progetto Luoghi di cultura spazi d’inclusione; Teatro: a Monza l’eterno Indovina chi viene a cena?, un’altra epoca e testo attuale.

Monza: Mirabello Cultura parte con Agatha Christie e celebra la Regina MargheritaUn ricco programma di eventi che spaziano dalla letteratura all’arte, dall’ambiente alla storia, dalla ... msn.com

La Casa della Poesia di Monza e il Parco letterario Regina Margherita e Parco Valle Lambro hanno presentato ieri la nuova rassegna MIRABELLO CULTURA 2026 alla sua XVI ediz. Un anno ricchissimo di eventi diffusi in città con spettacoli teatrali, concert - facebook.com facebook